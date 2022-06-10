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Игру «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок России покажет «Матч ТВ»

Игру «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок России покажет «Матч ТВ»
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Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» впервые получил права на показ предстоящей игры за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ранее основным вещателем игры выступал Первый канал. «Матч ТВ» задействует для эфира все мощности, подготовленные для телетрансляции финала Лиги чемпионов в этом году.

Ранее бюро исполкома РФС приняло решение о проведении первого матча сезона-2022/2023. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена».

Напомним, «Спартак» в статусе победителя Кубка России сыграет в матче за Суперкубок с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в РФС и РПЛ с просьбой провести матч за Суперкубок России в «Лужниках» и пригласить на него иностранную бригаду арбитров.

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