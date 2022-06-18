Глушаков: Коваленко будет скрытой лошадкой, которая выйдет на поле и похоронит «Локомотив»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в преддверии матча за Суперкубок России среди женских команд «Локомотив» — ЦСКА отметил, что его супруга, футболистка армейцев Ксения Коваленко, поможет красно-синим завоевать трофей.

«Моя супруга сегодня в запасе, но это временно. Это будет такая скрытая лошадка, которая выйдет сегодня и похоронит «Локомотив». И она выиграет Суперкубок», — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч за Суперкубок России — 2022 «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 18 июня, на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск.



Напомним, «Локомотив» является действующим чемпионом женской Суперлиги и обладателем Кубка России. ЦСКА — серебряный призёр чемпионата России среди женских команд.