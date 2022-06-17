«Локомотив» — ЦСКА. Ничуть не хуже мужского финала Суперкубка России!

18 июня состоится финальный матч женского Суперкубка России «Локомотив» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу красно-зелёных в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех красно-синих оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч женского Суперкубка России «Локомотив» — ЦСКА 18 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» — ЦСКА не получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч женского Суперкубка России «Локомотив» — ЦСКА (18.06.2022)

Женский футбол в России постепенно набирает популярность. С целью повышения интереса в этом году формат регулярного чемпионата претерпел важные изменения. Вместо обычной системы команды теперь играют сначала основной этап в два круга, а затем заключительный по схеме «4+6». Четыре сильнейшие борются друг с другом в два круга, а шесть менее успешных сыграют каждая с каждой в один круг.

По итогам прошлогоднего сезона двумя сильнейшими коллективами стали «Локомотив» и ЦСКА. В предстоящем матче они поборются за Суперкубок России. Встреча состоится на стадионе в спортивном городке «Лужники», обслужит её бригада арбитров во главе с одной из лучших рефери страны — Анастасией Пустовойтовой.

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Стоит заметить, что нынешний розыгрыш Суперкубка станет вторым в истории женских команд в России. В первом встречались также «Локомотив» и ЦСКА. Победу тогда одержали железнодорожницы со счётом 1:0. С тех пор изменилось многое, особенно у ЦСКА. Пожалуй, с него и начнём.



После поражения от «Локомотива» и не самого лучшего старта сезона в 2021 году пост главного тренера ЖФК ЦСКА покинул Максим Зиновьев. Место занял Сергей Лаврентьев, но его деятельность тоже не принесла положительных плодов. Тогда руководство клуба приняло решение вернуть на должность небезызвестного Александра Григоряна.

Опытный наставник уже возглавлял команду несколько лет назад, причём весьма успешно. Однако в текущем сезоне успехи его подопечных противоречивы. За 14 встреч в Суперлиге они потерпели три поражения — от набравшего потрясающий ход «Зенита» (0:2 и 0:1) и «Енисея» (1:2). Также сыграли вничью как раз с «Локомотивом» (0:0), а в остальных встречах одержали победы.

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Казалось бы, неудовлетворительных результатов совсем немного. Однако их важность нельзя недооценивать. Уже не первый год футболистки ЦСКА испытывают проблемы с сильными оппонентами. Большую часть очков набирают в матчах с аутсайдерами и середняками, уровень которых пока не так высок.



А вот женская команда «Локо» таких проблем не имеет. За весь прошлый сезон она только один раз сыграла вничью и потерпела три поражения, два из которых были на финишном отрезке и ни на что не влияли. В текущем розыгрыше Суперлиги успехи не сильно хуже. За 13 встреч лишь раз уступила «Зениту» (0:2). Также, помимо мирного исхода с ЦСКА, была ничья с «Рубином» (1:1) и «Звездой-2005» (0:0).

В остальных противостояниях железнодорожницы одержали уверенные победы, порадовав результативностью. Не последнюю роль в успехе сыграла Елена Фомина, занимающая должность главного тренера со времён основания клуба (с 2018 года). За время работы она сумела построить потрясающий коллектив, обладающий солидными ресурсами.

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За счёт этого в 2021 году «Локомотив» оформил требл, выиграв Суперлигу, Кубок России и Суперкубок России. По итогу в символическую сборную попали сразу семь футболисток команды. Одна из них — Алсу Абдуллина — даже перешла зимой в лондонский «Челси». Однако потеря оказалась несерьёзной. На замену пришли не менее талантливые Наталья Машина и Надежда Ильиных.



В предстоящем матче предпочтительнее выглядит «Локо». За последние пять встреч клуб потерпел лишь одно поражение от ЦСКА — на финише сезона 2021 года, где результат не имел значения. Также была одна ничья. Зато в остальных встречах одержаны победы. Причём ни разу за этот период показатель голов не превышал отметку двух мячей за матч.



При таком раскладе хорошим вариантом для ставки выглядит 1Х + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.80. Подопечные Александра Григоряна могут попробовать зацепиться за ничейный результат в основное время и довести дело до пенальти. Однако на лучший итог вряд ли могут рассчитывать. У железнодорожниц, на наш взгляд, банально больше резервов.

Прогноз и ставки на матч женского Суперкубка России «Локомотив» — ЦСКА 18 июня 2022 года

«Локомотив» имеет сильный состав и, как следствие, отличные успехи на дистанции. Требл в прошлом году и лишь одно поражение от мощного «Зенита» в этом сезоне говорят о многом. ЦСКА, в свою очередь, заметно добавил под руководством Григоряна, но с сильными оппонентами до сих пор регулярно испытывает проблемы. История очных встреч на стороне «Локо». Причём все они не получались результативными. Думается, в этот раз железнодорожницы как минимум не проиграют в основное время. Голов много не ждём, но интересно точно будет.



Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.

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