В «Спартаке» опровергли подписание контракта с Зиньковским

В «Спартаке» опровергли информацию о том, что клуб подписал контракт с полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским.



«Информация о том, что контракт с Зиньковским подписан, не соответствует действительности», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».



Ранее «РБ-Спорт» сообщил, что «Спартак» подписал контракт с полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским.



Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач.



Санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).

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