Экс-игрок «Зенита» перейдёт в «Атлетико» как свободный агент. Контракт по схеме «1+1»

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель продолжит карьеру в мадридском «Атлетико», сообщает RTBF.



По информации источника, 33-летний футболист и «матрасники» согласовали условия сотрудничества. Бельгийцу осталось подписать контракт. Отмечается, что в понедельник, 20 июня, хавбек пройдёт медосмотр, а на следующий день подпишет с «Атлетико» контракт, который будет рассчитан на год с возможностью продления ещё на один сезон.



Витсель выступал за немецкий клуб с 2018 года и покинул его по окончании сезона-2021/2022 после истечения контракта. Всего за «шмелей» бельгийский полузащитник в 144 матчах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. В Германии Витсель выиграл Кубок и Суперкубок страны.



С 2012 по 2017 год Витсель выступал в составе «Зенита» из Санкт-Петербурга. С сине-бело-голубыми бельгиец выиграл чемпионат России, Кубок страны и дважды — Суперкубок. С 2008 года хавбек вызывается в сборную Бельгии.

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