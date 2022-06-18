Чемпион мира-2014 Гётце — главная цель для команды Дэвида Бекхэма

Американский клуб «Интер Майами» ведёт переговоры о приобретении полузащитника нидерландского ПСВ Марио Гётце. Об этом сообщает журналист Том Богерт в «Твиттере».

По сведениям источника, скаут клуба из Майами просматривал матчи 30-летний Гётце последние несколько месяцев. Автор золотого мяча на чемпионате мира-2014 является одной из главный трансферных целей для «Интера».

Гётце выступает за ПСВ с 2020 года. За это время хавбек принял участие в 77 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 18 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Ранее Гётце играл за мюнхенскую «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».



Напомним, «Интер Майами» — клуб Дэвида Бекхэма. Ранее сообщалось, что стать акционером американской команды через год может форвард «ПСЖ» Лионель Месси.