Капитан женской команды «Локомотива» родила в день победы в Суперкубке России

Вчера, 18 июня, капитан женской команды «Локомотива» Анна Кожникова родила сына, сообщает телеграм-канал железнодорожников.
Отметим, что ребёнок появился на свет в день победы «Локомотива» в Суперкубке России. Железнодорожницы в финале обыграли соперниц из ЦСКА.
Встреча, прошедшая на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу железнодорожниц. Голы за «Локомотив» забили нападающая Татьяна Морина и полузащитница Марина Фёдорова. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой.
Помимо победы в Суперкубке России, железнодорожницы являются действующими чемпионами женской Суперлиги и победителями Кубка России. «Локомотив» стал первым российским клубом, оформившим требл, а также первым двукратным обладателем Суперкубка России.
- 19 июня 2022
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