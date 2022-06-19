Осинькин — о продлении контракта с «Крыльями»: важно было получить гарантии для развития

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о продлении контракта с самарским клубом.



«Мы начали переговоры ещё с марта. Учитывая, что к большому количеству наших футболистов был огромный интерес со стороны клубов-лидеров, для меня было важно, чтобы команда сохранила свой костяк, лицо, стиль.



Важно было получить гарантии, что команда и клуб смогут дальше развиваться. Не только мне, но и большой группе ребят сделаны предложения о продлении соглашения с «Крыльями». Надеюсь, что я — только лишь первый в череде переподписаний контрактов», — цитирует Осинькина Metaratings.



56-летний Осинькин возглавил самарскую команду летом 2020 года. В первый сезон Осинькин вместе с «Крыльями Советов» выиграл Футбольную национальную лигу (ФНЛ). По итогам завершившегося сезона самарцы заняли восьмое место.

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