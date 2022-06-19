«Челси» попробует подписать защитника «Сити», если сорвётся трансфер Жюля Кунде

«Челси» интересен бывший игрок клуба, защитник «Манчестер Сити» Натан Аке. Лондонский клуб может рассмотреть возможность подписания нидерландского игрока в случае, если им не удастся заключить контракт с защитником «Севильи» Жюлем Кунде. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, игра 27-летнего нидерландского защитника Натана Аке очень нравится главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю.

В минувшем сезоне Натан Аке провёл за «Манчестер Сити» 27 матчей во всех турнирах и забил три мяча. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нидерландского центрального защитника в € 25 млн.

Напоним, Натан Аке выступал в системе лондонского «Челси» с 2013 года. В 2017 году он перешёл из «Челси» в «Борнмут» за € 22,8 млн. В 2020 году нидерландский защитник был продан в «Манчестер Сити» за € 45 млн.