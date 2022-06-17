Трансферные саги в АПЛ, которые важно не упустить на фоне Холанда

В чемпионате Англии уже произошли два мощных трансфера. «Сити» и «Ливерпуль» взяли по молодому форварду. Чемпионы купили Холанда за € 60 млн, а вице-чемпионы – Нуньеса за € 75 млн. Мы уже подробно рассказывали об этих сделках и не будем повторяться.

В сильнейшей лиге мира происходит ещё куча других трансферных саг. Мелькают в том числе громкие имена. Мы решили отсеять слухи и оставить только проверенные источники (преимущественно The Athletic и Фабрицио Романо). И вот какая ситуация в топ-6 клубах АПЛ.

«Сити»: хотят заменить Зинченко на Кукурелью

«Сити» не планирует останавливаться на Холанде. Гвардиола лично заинтересован в приобретении левого защитника «Брайтона» Кукурельи. В таком случае Зинченко, скорее всего, отпустят (в «Ньюкасл» – один из вариантов). А ещё «Сити» договаривается с опорником «Лидса» Калвином Филлипсом. В игроке сборной Англии видят замену ушедшему Фернандиньо.

Марк Кукурелья Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Этим летом состав планируется разгрузить. «Сити» подыскивает новую команду Жезусу и Стерлингу, потому что группа атаки переполнена. Бразильца активно отправляют в «Арсенал», а по англичанину сложнее. Называют даже «Реал» и «Челси», но пока всё далеко от конкретики. А ещё «Барселона» претендует на Бернарду Силву, но его как раз «Сити» не стремится отпускать.

«Ливерпуль»: берут двух ноунеймов и отпускают Мане

Вот-вот объявит о подписании 18-летнего футболиста «Абердина» Рэмзи. Трансфер правого защитника обошёлся в £ 4 млн (и ещё £ 2,5 млн могут быть начислены в качестве бонуса за результат). Правда, трансфер игрока сборной Шотландии – это, скорее, на будущее, а не сейчас в основу.

Как и Фабиу Карвалью, которому 19 лет. Португалец уже точно станет игроком «Ливерпуля» с 1 июля 2022 года. О подписании контракта с атакующим полузащитником «Фулхэма» было объявлено ещё в мае. Сделка обошлась в € 5,9 млн.

Уход Мане – вопрос времени. «Бавария» уже полностью договорилась и с нападающим, и с «Ливерпулем». Скоро форвард пройдёт медобследование. Трансфер может составить около € 30-40 млн.

«Челси»: ищут защитников и договариваются по Лукаку

Клуб долгое время не мог заниматься трансферами из-за смены владельца. Теперь эта проблема решена, но центральные защитники в команде пока не появились. Позиция требует усиления в первую очередь после ухода Рюдигера и Кристенсена. Тем более что Тухель чаще играет в три центральных защитника. Уже несколько лет «Челси» присматривается к Пау Торресу из «Вильярреала». О нём говорят и сейчас.

Всё идёт к тому, что «Челси» покинет Лукаку. Нападающий хочет вернуться в «Интер», и клубы встречались на этой неделе. Отмечается, что переговоры идут позитивно. Новый владелец «Челси» Боули пока не убеждён в необходимости отпускать Лукаку, но приходится учитывать напряжённые отношения между игроком и тренером. Главный инсайдер the Athletic Давид Орштейн отмечает, что преградой к сделке является желание «Челси» получить игроков взамен.

«Тоттенхэм»: уже подписали троих, но хотят ещё

Конте, как всегда, требует новых футболистов от владельца (говорит об этом открыто). И вот первый новичок – полузащитник Иван Перишич, у которого закончился контракт с «Интером». Второй новичок – тоже свободный агент вратарь Форстер, хотя он явно будет запасным. Третий новичок – полузащитник «Брайтона» Биссума. Он обошёлся в € 29 млн. Малийца только что объявили официально.

Судя по всему, это ещё далеко не всё. С «Тоттенхэмом» связывают правого защитника Спенса, который стал одним из открытий сезона в Чемпионшипе (выступал за «Форрест»). А ещё много информации об усилении атаки, хотя там тройка Сон, Кейн и Кулушевски выглядит достаточно стабильно, а Моуру и Бергвейна до сих пор не продали. Сообщается, что «Тоттенхэм» интересуется Ришарлисоном, Рафиньей и Жезусом.

«Арсенал»: взяли Виейру и ведут переговоры по Жезусу и Тилемансу

Виейра в «Арсенале» – звучит сильно. Хотя речь само собой, не про Патрика Виейра. Бывший игрок «Арсенала» сейчас тренирует «Пэлас» (и, кстати, сыграет именно против «Арсенала» в первом туре АПЛ). Речь про 22-летнего Фабиу Виейру – атакующего полузащитника «Порту». Сделка уже оформлена, об этом сообщил португальский клуб. В контракте футболиста была отпускная цена в € 50 млн, но лондонцы договорились о меньшей компенсации для «Порту» – € 35 + 5 млн бонус за результаты. Сделку организовал агент Жорже Мендеш.

Фабиу Виейра Фото: Octavio Passos/Getty Images

Кроме того, «Арсенал» ведёт переговоры по Тилемансу и Жезусу. Команде как раз требуются опорник и форвард. Видимо, Артета видит бразильца именно как форварда, а не вингера. «Арсенал» ещё интересовался Рафиньей, но после трансфера Виейры, видимо, необходимость в нём отпала. Всё-таки в группе атаки есть Сака, Мартинелли, Эдегор и Смит-Роу, где каждый прибавил за последние два сезона. Учитываем, что «Арсенал» снова не пробился в Лигу чемпионов, а значит, скован финансово и вряд ли пойдёт на четыре сильных трансфера за лето. Сначала было бы хорошо продать Пепе, которого брали за € 80 млн.

Вот-вот должны объявить о переподписании контракта с Нкетиа, у которого закончилось соглашение.

«Манчестер Юнайтед»: кучу игроков отпустили, но ещё никого не купили

Из команды ушли свободными агентами пять футболистов. Матич уже в «Роме». Погба где-то между «ПСЖ» и «Ювентусом», но ближе к последнему. Мата может оказаться в МЛС. Кавани – в Ла Лиге. Ну а Лингард проводит отпуск в Лас-Вегасе и вообще непонятно, где продолжит карьеру. Вероятно, этим летом уйдут еще и Марсьяль, Хендерсон, Ван-Биссака и Бейи.

Ожидается, что под тен Хага возьмут новых футболистов. Приоритет для клуба – полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, которого тренер «МЮ» знает по совместной работе в «Аяксе». Кроме того, есть интерес к защитнику «Вильярреала» Торресу и полузащитнику Эриксену, который пока без клуба. «МЮ» уже направил своё предложение датчанину.