Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы АПЛ — лето-2022, контракты в Англии: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед»

Трансферные саги в АПЛ, которые важно не упустить на фоне Холанда
Григорий Телингатер
Трансферы АПЛ — лето-2022, контракты в Англии
Комментарии
Разбор по шести топ-клубам Англии.

В чемпионате Англии уже произошли два мощных трансфера. «Сити» и «Ливерпуль» взяли по молодому форварду. Чемпионы купили Холанда за € 60 млн, а вице-чемпионы – Нуньеса за € 75 млн. Мы уже подробно рассказывали об этих сделках и не будем повторяться.

Главный трансфер 2022 года состоялся! «Ман Сити» забрал Холанда очень дёшево Главный трансфер 2022 года состоялся! «Ман Сити» забрал Холанда очень дёшево
«Нереальный красавчик, правда?» «Ливерпуль» ответил «Сити» на Холанда трансферным рекордом «Нереальный красавчик, правда?» «Ливерпуль» ответил «Сити» на Холанда трансферным рекордом

В сильнейшей лиге мира происходит ещё куча других трансферных саг. Мелькают в том числе громкие имена. Мы решили отсеять слухи и оставить только проверенные источники (преимущественно The Athletic и Фабрицио Романо). И вот какая ситуация в топ-6 клубах АПЛ.

«Сити»: хотят заменить Зинченко на Кукурелью

«Сити» не планирует останавливаться на Холанде. Гвардиола лично заинтересован в приобретении левого защитника «Брайтона» Кукурельи. В таком случае Зинченко, скорее всего, отпустят (в «Ньюкасл» – один из вариантов). А ещё «Сити» договаривается с опорником «Лидса» Калвином Филлипсом. В игроке сборной Англии видят замену ушедшему Фернандиньо.

Марк Кукурелья

Марк Кукурелья

Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Этим летом состав планируется разгрузить. «Сити» подыскивает новую команду Жезусу и Стерлингу, потому что группа атаки переполнена. Бразильца активно отправляют в «Арсенал», а по англичанину сложнее. Называют даже «Реал» и «Челси», но пока всё далеко от конкретики. А ещё «Барселона» претендует на Бернарду Силву, но его как раз «Сити» не стремится отпускать.

«Ливерпуль»: берут двух ноунеймов и отпускают Мане

Вот-вот объявит о подписании 18-летнего футболиста «Абердина» Рэмзи. Трансфер правого защитника обошёлся в £ 4 млн (и ещё £ 2,5 млн могут быть начислены в качестве бонуса за результат). Правда, трансфер игрока сборной Шотландии – это, скорее, на будущее, а не сейчас в основу.

Как и Фабиу Карвалью, которому 19 лет. Португалец уже точно станет игроком «Ливерпуля» с 1 июля 2022 года. О подписании контракта с атакующим полузащитником «Фулхэма» было объявлено ещё в мае. Сделка обошлась в € 5,9 млн.

Уход Мане – вопрос времени. «Бавария» уже полностью договорилась и с нападающим, и с «Ливерпулем». Скоро форвард пройдёт медобследование. Трансфер может составить около € 30-40 млн.

«Челси»: ищут защитников и договариваются по Лукаку

Клуб долгое время не мог заниматься трансферами из-за смены владельца. Теперь эта проблема решена, но центральные защитники в команде пока не появились. Позиция требует усиления в первую очередь после ухода Рюдигера и Кристенсена. Тем более что Тухель чаще играет в три центральных защитника. Уже несколько лет «Челси» присматривается к Пау Торресу из «Вильярреала». О нём говорят и сейчас.

Всё идёт к тому, что «Челси» покинет Лукаку. Нападающий хочет вернуться в «Интер», и клубы встречались на этой неделе. Отмечается, что переговоры идут позитивно. Новый владелец «Челси» Боули пока не убеждён в необходимости отпускать Лукаку, но приходится учитывать напряжённые отношения между игроком и тренером. Главный инсайдер the Athletic Давид Орштейн отмечает, что преградой к сделке является желание «Челси» получить игроков взамен.

Скандальное интервью может стоить Лукаку карьеры в «Челси». Надо ждать трансфера? Скандальное интервью может стоить Лукаку карьеры в «Челси». Надо ждать трансфера?

«Тоттенхэм»: уже подписали троих, но хотят ещё

Конте, как всегда, требует новых футболистов от владельца (говорит об этом открыто). И вот первый новичок – полузащитник Иван Перишич, у которого закончился контракт с «Интером». Второй новичок – тоже свободный агент вратарь Форстер, хотя он явно будет запасным. Третий новичок – полузащитник «Брайтона» Биссума. Он обошёлся в € 29 млн. Малийца только что объявили официально.

Судя по всему, это ещё далеко не всё. С «Тоттенхэмом» связывают правого защитника Спенса, который стал одним из открытий сезона в Чемпионшипе (выступал за «Форрест»). А ещё много информации об усилении атаки, хотя там тройка Сон, Кейн и Кулушевски выглядит достаточно стабильно, а Моуру и Бергвейна до сих пор не продали. Сообщается, что «Тоттенхэм» интересуется Ришарлисоном, Рафиньей и Жезусом.

«Арсенал»: взяли Виейру и ведут переговоры по Жезусу и Тилемансу

Виейра в «Арсенале» – звучит сильно. Хотя речь само собой, не про Патрика Виейра. Бывший игрок «Арсенала» сейчас тренирует «Пэлас» (и, кстати, сыграет именно против «Арсенала» в первом туре АПЛ). Речь про 22-летнего Фабиу Виейру – атакующего полузащитника «Порту». Сделка уже оформлена, об этом сообщил португальский клуб. В контракте футболиста была отпускная цена в € 50 млн, но лондонцы договорились о меньшей компенсации для «Порту» – € 35 + 5 млн бонус за результаты. Сделку организовал агент Жорже Мендеш.

Фабиу Виейра

Фабиу Виейра

Фото: Octavio Passos/Getty Images

Кроме того, «Арсенал» ведёт переговоры по Тилемансу и Жезусу. Команде как раз требуются опорник и форвард. Видимо, Артета видит бразильца именно как форварда, а не вингера. «Арсенал» ещё интересовался Рафиньей, но после трансфера Виейры, видимо, необходимость в нём отпала. Всё-таки в группе атаки есть Сака, Мартинелли, Эдегор и Смит-Роу, где каждый прибавил за последние два сезона. Учитываем, что «Арсенал» снова не пробился в Лигу чемпионов, а значит, скован финансово и вряд ли пойдёт на четыре сильных трансфера за лето. Сначала было бы хорошо продать Пепе, которого брали за € 80 млн.

Вот-вот должны объявить о переподписании контракта с Нкетиа, у которого закончилось соглашение.

Перемены, в которые трудно поверить! Сравнение первой и современной эмблем клубов Англии Перемены, в которые трудно поверить! Сравнение первой и современной эмблем клубов Англии

«Манчестер Юнайтед»: кучу игроков отпустили, но ещё никого не купили

Из команды ушли свободными агентами пять футболистов. Матич уже в «Роме». Погба где-то между «ПСЖ» и «Ювентусом», но ближе к последнему. Мата может оказаться в МЛС. Кавани – в Ла Лиге. Ну а Лингард проводит отпуск в Лас-Вегасе и вообще непонятно, где продолжит карьеру. Вероятно, этим летом уйдут еще и Марсьяль, Хендерсон, Ван-Биссака и Бейи.

Ожидается, что под тен Хага возьмут новых футболистов. Приоритет для клуба – полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, которого тренер «МЮ» знает по совместной работе в «Аяксе». Кроме того, есть интерес к защитнику «Вильярреала» Торресу и полузащитнику Эриксену, который пока без клуба. «МЮ» уже направил своё предложение датчанину.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022