В ЛНР рассказали об идее создания турнира с участием клубов из Крыма и республик Донбасса

Гендиректор Луганского футбольного союза ЛНР Юрий Малыгин рассказал об идее создания чемпионата, в котором приняли бы участие команды из Крыма, ЛНР, ДНР, Херсона, Мелитополя, Абхазии и Южной Осетии.

«Эта идея проговаривается. Есть формат, надо понимать, как это будет происходить. Будет встреча, обсудим, сколько каждая сторона будет выставлять команд. В моём понимании надо сделать так, чтобы всё прошло в хорошем ритме. Думаю, для этого хватит 12 команд.

Сейчас есть проблемы с тем, что происходит у нас дома. Но жизнь не стоит на месте, так что если не на этот, то на следующий год можно ориентироваться. В любом случае у нас есть опыт создания Донбасс-Лиги. Там играли лучшие команды ЛНР и ДНР. Почему бы теперь не расширить уровень до такого турнира постсоветских команд?

О сроках говорить трудно. Мы мечтали о студенческой лиге – вступили в неё. Мечтали о лиге Донбасса – создали. Третья наша цель, к реализации которой мы идём – проект чемпионата с командами постсоветского пространства. Это планы, которые нам очень интересны.

Реально ли создать такой турнир? Это проговаривается. Основной разговор будет в конце июня или начале июля. Но да, такие планы есть. Будем ещё разговаривать на республиканском уровне. Но сейчас главная задача – победить и освободить наши территории», — приводит слова Малыгина «РБ Спорт».