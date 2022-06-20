Юрист рассказал, как российские клубы платят за трансферы легионеров на фоне санкций

Спортивный юрист Юрий Зайцев объяснил, как клубам РПЛ удаётся платить за трансферы иностранных футболистов на фоне банковских санкций в отношении России.

«Как устроена система международных банковских платежей? Они идут через SWIFT – систему информации о платежах. Дальше деньги двигаются следующим образом: есть банк в России, его клиенту нужно отправить деньги, например, в Италию. Если платёж делается в евро, то он идёт через европейский банк. Всегда находится какой-то банк посередине, осуществляющий расчёты в евро. Допустим, из нашего Сбербанка через «Райффайзен Вена» идёт платёж в итальянский банк.

Сейчас Сбербанк, ВТБ и некоторые российские банки отключили от SWIFT, поэтому для них недоступны межбанковские международные операции. А те банки, которые не попали под санкции, платежи производят. Но понятно, что теперь любой такой платёж идёт с утроенной проверкой. Транзакцию могут проверять и банк-корреспондент, и банк получателя – условного итальянского клуба, который продаёт футболиста. Запрашивают кучу документов. В принципе, всё стало сложнее, но платежи ходят, поэтому клубы могут расплачиваться за покупку игроков. Как я понимаю, клубы, работавшие с банками, попавшими под санкции, открыли счета в других банках. Для них доступны международные переводы», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».