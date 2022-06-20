И почему «Спартак» может купить Перейру, а ЦСКА не продать Чалова?

Российские клубы тратят миллионы евро на легионеров. Как это возможно при санкциях?

В российском футболе сегодня, наверное, худшее время за всю историю для работы с зарубежными рынками. Легионеров непросто мотивировать на переезд в РПЛ с учётом политической ситуации и еврокубкового бана. Вдобавок связывают руки санкции, создающие проблемы и клубам, и самим футболистам. Это касается, кстати, не только трансферов «на вход», но и «на выход». Например, по информации швейцарского издания Blick, «Базелю» проблематично продлить аренду нападающего Фёдора Чалова на платной основе, так как клуб просто не может перевести деньги на счёт ЦСКА.

А вот как объяснял неудачи того же ЦСКА на финише сезона бывший тренер армейцев Григорий Бабаян в интервью для Vesti.kz:

«До марта была надежда, что мы поборемся за второе место, но потом возникли проблемы. Они были связаны с внутренними делами, которые касались в том числе финансов, поскольку легионеры не могли вывести зарплату из России. Плюс было давление на тех же легионеров, чтобы они покинули страну».

Вполне возможно, что после 30 июня ФИФА снова разрешит легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ на полгода-год. Тем не менее участники чемпионата России продолжают подписывать зарубежных футболистов и договариваются о переходах на платной основе. Разбираемся, во сколько уже обошлись клубам РПЛ летние приобретения иностранцев или выкуп после аренд.

Кого купили российские клубы за границей?

Лукас Фассон, из «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) в «Локомотив» за € 3 млн

Марко Раконьяц, из «Чукаричек» (Сербия) в «Локомотив» за € 2 млн

Итого: два трансфера на € 5 млн.

Марко Раконьяц Фото: fclm.ru

Трансферов новых легионеров пока совсем мало, вот только и летнее окно официально в России ещё не открыто. Заранее покупками иностранцев в других лигах озаботился только «Локомотив». Московский клуб приобрёл права на защитника Лукаса Фассона и нападающего Марко Раконьяца в общей сумме за € 5 млн. Кроме того, ЦСКА подписал Милана Гайича, но на правах свободного агента.

Кого выкупили российские клубы после аренд?

Кристофер Мартинс Перейра, из «Янг Бойз» (Швейцария) в «Спартак» за € 6,4 млн

Хорхе Карраскаль, из «Ривер Плейт» (Аргентина) в ЦСКА за € 6 млн.

Олакунле Олусегун, из «Ботева» (Болгария) в «Краснодар» за € 1,2 млн

Джонатан Окоронкво, из «Ботева» (Болгария) в «Краснодар» за € 400 тыс.

Ифеани Ндука, из «Ботева» (Болгария) в «Краснодар» за € 200 тыс.

Дарко Тодорович, из «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) в «Ахмат» за € 400 тыс.

Итого: шесть трансферов на € 14,6 млн.

Кристофер Мартинс Перейра Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Большая часть трансферов легионеров – это покупка иностранных футболистов после аренд. Если у «Базеля» не получается решить вопрос с ЦСКА по Чалову, то «Спартак» закрыл сделку с другим швейцарским клубом быстро. Красно-белые заплатили «Янг Бойз» прописанные в договоре € 6,4 млн. Зато ЦСКА отправит почти такую же сумму в Аргентину – за выкуп прав на Карраскаля.

Основную лепту внёс «Краснодар», совершив сразу три трансфера. Клуб Сергея Галицкого выкупил нигерийцев, выступавших в первой части сезона за вторую команду «быков» в ФНЛ. Когда легионеры основы уехали из Краснодара, Олусегун и Окоронкво показали себя и в главной команде. 20-летний Олакунле – самый дорогой, а его 18-летние соотечественники обошлись «Краснодару» дешевле.

В общей сумме клубы РПЛ потратили на легионеров почти € 20 млн, если быть точным – € 19,6 млн.

Мнение спортивного юриста Юрия Зайцева:

— Как устроена система международных банковских платежей? Они идут через SWIFT – систему информации о платежах. Дальше деньги двигаются следующим образом: есть банк в России, его клиенту нужно отправить деньги, например, в Италию. Если платёж делается в евро, то он идёт через европейский банк. Всегда находится какой-то банк посередине, осуществляющий расчёты в евро. Допустим, из нашего Сбербанка через «Райффайзен Вена» идёт платёж в итальянский банк.

Сейчас Сбербанк, ВТБ и некоторые российские банки отключили от SWIFT, поэтому для них недоступны межбанковские международные операции. А те банки, которые не попали под санкции, платежи производят. Но понятно, что теперь любой такой платёж идёт с утроенной проверкой. Транзакцию могут проверять и банк-корреспондент, и банк получателя – условного итальянского клуба, который продаёт футболиста. Запрашивают кучу документов. В принципе, всё стало сложнее, но платежи ходят, поэтому клубы могут расплачиваться за покупку игроков. Как я понимаю, клубы, работавшие с банками, попавшими под санкции, открыли счета в других банках. Для них доступны международные переводы.

Почему «Спартак» смог выкупить Перейру у одного швейцарского клуба, а ЦСКА не может получить деньги за Чалова от другого? Проблема в том, что у ЦСКА особый статус. Клуб как юридическое лицо персонально попал под санкции американцев и Евросоюза. Поэтому работать с футбольным клубом ЦСКА европейским и американским юридическим лицам, к сожалению, запрещено.

Могут ли зарубежные клубы теперь отказываться продавать футболистов клубам РПЛ в рассрочку, требуя выплату всей суммы трансфера сразу? Думаю, теоретически такое возможно, но надо будет смотреть на практике. Всё равно же есть клубы с хорошей кредитной историей, которые всегда исполняли свои обязательства. Надо понимать, что количество таких сделок в силу объективных причин будет небольшим, и, конечно, стороны найдут как договориться. Может быть, продавцы попросят какие-то банковские гарантии у клуба-покупателя. И если платёж не будет вовремя исполнен, то его исполнит банк.