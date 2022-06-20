«Челси» и «Интер» договорились об аренде Лукаку

29-летний нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку перейдёт в «Интер» на правах годичной аренды за € 10 млн без учёта бонусов. Об этом сообщает журналист Бен Якобс в «Твиттере».
По информации источника, «Челси» пытался договориться с «Интером» об обмене игроков, но итальянский клуб отказался включать в сделку Шкриньяра, Бастони или Думфриса. Также журналист отметил, что «нерадзурри» не готовы отпускать форварда Лаутаро Мартинеса ни при каких условиях.
Лукаку перешёл из «Интера» в «Челси» прошлым летом, заключив контракт до конца сезона-2025/2026. Стоимость перехода, по оценке Transfermarkt, составила € 113 млн.
В сезоне-2021/2022 форвард провёл 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал пять голевых передач.
- 20 июня 2022
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