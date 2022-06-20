В «Интере» рассказали о ходе переговоров по переходу Лукаку и Дибалы

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что клуб интересуется нападающим «Челси» Ромелу Лукаку (хотят взять в аренду), защитником «Торино» Бремером и нападающим Пауло Дибалой, находящимся в статусе свободного агента.
«Мы пытаемся подписать Лукаку и Дибалу, это зависит и от финансовой ситуации. Бремер — игрок, который нам нужен, могу подтвердить», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Напомним, 29-летний Лукаку перешёл из «Интера» в «Челси» летом 2021 года за € 113 млн. Сейчас команды ведут переговоры о годичной аренде футболиста за € 10 млн.
25-летний Бремер в 33 матчах итальянской Серии А сезона-2021/2022 забил три гола и отдал одну результативную передачу. Он был признан лучшим игроком на своей позиции в прошлом сезоне. Ранее сообщалось, что «Интер» уже согласовал контракт с футболистом.
28-летний Дибала выступал за «Ювентус» с 2015 года. В сезоне-2021/2022 28-летний аргентинский футболист принял участие в 29 матчах чемпионата Италии, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Сообщалось, что Пауло уже согласовал контракт с «Интером».
- 20 июня 2022
-
13:29
-
13:29
-
13:26
-
13:22
-
13:20
-
13:14
-
13:12
-
13:09
-
12:58
-
12:37
-
12:29
-
12:27
-
12:21
-
12:12
-
12:10
-
12:04
-
11:54
-
11:51
-
11:48
-
11:42
-
11:37
-
11:12
-
11:11
-
10:59
-
10:58
-
10:34
-
10:23
-
10:21
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:42
-
09:39
-
09:28
-
09:24