В «Интере» рассказали о ходе переговоров по переходу Лукаку и Дибалы

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что клуб интересуется нападающим «Челси» Ромелу Лукаку (хотят взять в аренду), защитником «Торино» Бремером и нападающим Пауло Дибалой, находящимся в статусе свободного агента.

«Мы пытаемся подписать Лукаку и Дибалу, это зависит и от финансовой ситуации. Бремер — игрок, который нам нужен, могу подтвердить», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, 29-летний Лукаку перешёл из «Интера» в «Челси» летом 2021 года за € 113 млн. Сейчас команды ведут переговоры о годичной аренде футболиста за € 10 млн.



25-летний Бремер в 33 матчах итальянской Серии А сезона-2021/2022 забил три гола и отдал одну результативную передачу. Он был признан лучшим игроком на своей позиции в прошлом сезоне. Ранее сообщалось, что «Интер» уже согласовал контракт с футболистом.

28-летний Дибала выступал за «Ювентус» с 2015 года. В сезоне-2021/2022 28-летний аргентинский футболист принял участие в 29 матчах чемпионата Италии, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Сообщалось, что Пауло уже согласовал контракт с «Интером».