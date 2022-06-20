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Гацкан: Бердыев мог бы поднять любой клуб РПЛ на самый высокий уровень

Гацкан: Бердыев мог бы поднять любой клуб РПЛ на самый высокий уровень
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Бывший футболист Александр Гацкан, выступавший под руководством Курбана Бердыева в «Рубине» и «Ростове», считает, что наставник смог бы поднять любую команду Российской Премьер-Лиги на новый уровень.

«Может, у руководителей российских клубов другие мысли, но Бердыев — очень классный специалист, который мог бы любой клуб РПЛ поднять на самый высокий уровень. В том числе принести результат в Лиге чемпионов. Но, может, он не хочет работать в России в связи с отсутствием еврокубков. Мы знаем, что Курбан Бердыев — максималист, хочет играть минимум в Лиге конференций», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Сегодня, 20 июня, Бердыев был назначен главным тренером иранского «Трактора».

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