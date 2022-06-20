В «Зените» сообщили, что клуб не будет подписывать вратаря на замену ушедшему Крицюку

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не станет приобретать вратаря на замену голкиперу Станиславу Крицюку, покинувшему команду.

«Не будем подписывать нового вратаря на замену Крицюку», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, официально голкипер покинет «Зенит» 30 июня. Крицюк и питерский клуб совместно договорились о досрочном расторжении контракта, который ранее истекал в 2023 году.

Ранее санкт-петербургский «Зенит» продлил контракт с вратарём клуба Михаилом Кержаковым. Контракт с голкипером рассчитан до 2023 года. Михаил Кержаков является воспитанником сине-бело-голубых. В основном составе сине-бело-голубых Михаил Кержаков провёл 88 матчей.