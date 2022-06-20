Агент Кассьерры: мы близки к соглашению с «Зенитом», но контракт ещё не подписан

Агент Мартин Араоз, представляющий интересы игрока «Сочи» Матео Кассьерры, сообщил, что нападающий близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит».



«Мы близки к соглашению с «Зенитом», но контракт ещё не подписан», — сказал Араоз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее «РБ Спорт» сообщил о том, что нападающий подпишет контракт с «Зенитом» по схеме 3+1. Отметим, что «Чемпионат» первым сообщил о переговорах между клубами по трансферу форварда.

В минувшем сезоне Матео Кассьерра провёл за «Сочи» 25 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал четыре результативные передачи. «Сочи» занял второе место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2021/2022, впервые в истории завоевав серебряные медали первенства.