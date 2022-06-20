Арбитры Карасёв и Иванов всё ещё не получили гонорары за февральские матчи еврокубков
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Российские арбитры Сергей Карасёв и Сергей Иванов по-прежнему не получили гонорары за матчи, прошедшие в феврале в рамках стыковых раундов еврокубковых турниров, сообщает Metaratings.
Напомним, Карасёв обслуживал матч Лиги Европы УЕФА, в котором встретились «Наполи» и «Барселона» (2:4), а Иванов работал на игре Лиги конференций УЕФА «Будё-Глимт» — «Селтик» (2:0).
По информации источника, Карасёв должен получить за работу € 5,5 тыс., а Иванов — до € 3 тыс. Разница в окладах связана с разной категорией судей в УЕФА. Причиной задержки выплат является проблема с переводами средств из Европы в Россию. Из-за санкций, наложенных на российские банки, УЕФА до сих пор не может отправить гонорары российским судьям.
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