«ПСЖ» на этой неделе уволит Почеттино и заплатит «Ницце» компенсацию € 10 млн за Галтье

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино на этой неделе будет уволен со своего поста. Парижский клуб собирается заплатить компенсацию «Ницце» за их тренера Кристофа Галтье в размере € 10 млн, для того чтобы он стал наставником чемпионов Франции. Об этом сообщает L’Equipe.
По информации источника, формальная процедура увольнения Почеттино должна состояться в четверг, 23 июня. Ожидается, что парижане заплатят аргентинскому тренеру и его помощникам компенсацию в размере € 15 млн.
Также в сообщении отмечается, что новым главным тренером будет назначен Кристоф Галтье. Клубы долго не могли сойтись на сумме компенсации за разрыв контракта Галтье с «Ниццей», но, как сообщается, стороны пришли к соглашению. По данным источника, 4 июля, когда «ПСЖ» возобновит тренировки, руководить командой уже будет Кристоф Галтье.
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