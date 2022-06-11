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«ПСЖ» уволит Почеттино и назначит Зинедина Зидана, подробности увольнения, конфликт с Лионелем Месси, статистика

«Есть вещи, которые я не могу понять». «ПСЖ» сливает неугодного Месси тренера
Павел Прохоров
«ПСЖ» сливает неугодного Месси тренера
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Почеттино так и не решил главную проблему клуба. А Зидан справится?

Маурисио Почеттино покидает «ПСЖ». Руководство клуба уже сообщило тренеру, что он будет вынужден прекратить работу с командой. Как сообщает RMC Sport, в ближайшее время будет официально объявлено об уходе аргентинца, который за полтора года не выиграл Лигу чемпионов со звёздным составом. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично проводит заключительные встречи с кандидатами на должность главного тренера. Согласно информации разных источников, в ближайшее время клуб должен возглавить Зинедин Зидан.

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Что касается Почеттино, то он не выполнил задачи, которые перед ним ставились. Аргентинец приходил в клуб, не имея каких-либо выигранных трофеев на тренерском мостике. Большую роль в его приглашении сыграл достигнутый успех в «Тоттенхэме». За пять лет Почеттино привёл английский клуб к серебряным медалям АПЛ (лучший результат в чемпионате с сезона-1962/1963) и вывел команду в финал Кубка английской лиги и Лиги чемпионов. Кроме этого, при аргентинце «Тоттенхэм» установил уникальный рекорд АПЛ – команда провела 29 матчей подряд без ничьих.

В «ПСЖ» Почеттино выиграл свои первые трофеи – стал чемпионом, завоевал Кубок и Суперкубок Франции. При этом тренер провалился не только в Лиге чемпионов (в сезоне-2020/2021 вылетел в полуфинале от «Ман Сити», годом позже – в 1/8 финала от «Реала»), но и в национальных турнирах – год назад был проигран чемпионат «Лиллю», в этом сезоне – Суперкубок Франции. Плюс ранний вылет из Кубка страны.

Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино

Фото: Getty Images

Не стоит забывать, что аргентинец не смог выжать максимум из звёздного состава «ПСЖ» даже в местных турнирах. За 84 матча «ПСЖ» под руководством Почеттино проиграл 15 раз и пропускал в среднем по 1,06 гола за игру. Проблемы у Маурисио начались в сентябре прошлого года, когда Лионель Месси не пожал руку тренеру после замены. После этого в коллективе было неспокойно, возник конфликт между Мбаппе и Неймаром, а аргентинца начали прессовать – досталось от экс-игрока парижан Жерома Ротена, который заявил, что при этом тренере только регресс. Недовольство было и от эмира Катара.

Впрочем, были и те, кто встали на защиту тренера. Защитник «Вильярреала» Серж Орье, выступавший под руководством Почеттино, предположил, в чём кроется проблема «ПСЖ».

Серж Орье
Серж Орье
экс-игрок «Тоттенхэма»

«Мне жаль Почеттино. Я многому научился у него. Я немного разочарован тем, как идут дела у «ПСЖ». Думаю, это не только его вина, проблема кроется внутри коллектива. Почеттино — талантливый специалист, у него есть масса отличных качеств. Дело во внутренних проблемах клуба. Это не очень простой сезон. Надеюсь, Почеттино останется в команде до конца сезона».

В марте издание L’Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых тренеров Лиги 1. В нём главный тренер «ПСЖ» занял первое место с зарплатой € 1,1 млн в месяц. Стоит отметить, что разрыв контракта Почеттино с «ПСЖ» дорого обойдётся клубу. По данным всё того же издания, парижане будут вынуждены заплатить аргентинцу € 15 млн неустойки. Хотя на фоне зарплаты Месси (€ 41 млн), с которым у тренера напряжённые отношения, сумма выглядит небольшой.

«Мой контракт действует ещё год, но вокруг много слухов. Меня увольняют каждую неделю. «ПСЖ» притягивает такие вещи к себе. Клуб хочет выстроить свою модель заново. Скоро президент расскажет о новом проекте, но я спокоен. Чтобы оказаться в «ПСЖ», нужно быть хорошим тренером. Проведя здесь полтора года, я считаю себя одним из лучших. Руководить раздевалкой, в которой столько звёзд, – это большой опыт. Нужно ценить победу в чемпионате и Кубке. Лига чемпионов – турнир, в котором очень мало матчей.

Есть вещи, которые я не могу понять. Мне нравится «Ман Сити», потому что они дали Гвардиоле возможность строить команду. Ему дали время. В «ПСЖ» тоже это нужно. Если в этом проекте появится спокойствие, то победа в Лиге чемпионов будет близка», – сказал Почеттино в начале июня.

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Возможно, руководство «ПСЖ» сделало ошибку ещё прошлым летом, когда оставило Почеттино у руля и собрало в одной команде всех звёзд. Главную проблему – управление токсичным коллективом с огромным количеством звёзд – тренер так и не решил. Интересно, получится ли это у Зидана?

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