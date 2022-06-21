Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мексиканский клуб может подать жалобу в ФИФА на Люка де Йонга

Мексиканский клуб может подать жалобу в ФИФА на Люка де Йонга
Комментарии

Мексиканская «Толука» может подать жалобу в ФИФА на 31-летнего нидерландского нападающего Люка де Йонга, сообщает Sport.es.

По данным источника, «Севилья» договорилась с мексиканским клубом о переходе форварда за € 5 млн.

Отмечалось, что де Йонг дал согласие на этот переход. Однако позже футболист отказался от предложения мексиканского клуба. Де Йонг считает, что его шансы на участие в следующем чемпионате мира в Катаре зависят от игры в Европе, и он хочет повысить их ради участия в турнире.

При этом в Мексике уверяют, что у «Толуки» будет документ, подписанный самим игроком или законным представителем игрока в Мексике. Клуб может сообщить об этом случае в ФИФА. Если они подтвердят этот факт, де Йонг рискует выплатить компенсацию за нарушение контракта.

«Севилья» приобрела де Йонга у ПСВ в 2019 году за € 12,5 млн. Прошлый сезон Люк провёл в аренде в «Барселоне». В составе каталонского клуба он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей.

Открываем неизвестный трансферный рынок! Как клубам РПЛ найти нового Клаудиньо? Открываем неизвестный трансферный рынок! Как клубам РПЛ найти нового Клаудиньо?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022