Мексиканский клуб может подать жалобу в ФИФА на Люка де Йонга

Мексиканская «Толука» может подать жалобу в ФИФА на 31-летнего нидерландского нападающего Люка де Йонга, сообщает Sport.es.
По данным источника, «Севилья» договорилась с мексиканским клубом о переходе форварда за € 5 млн.
Отмечалось, что де Йонг дал согласие на этот переход. Однако позже футболист отказался от предложения мексиканского клуба. Де Йонг считает, что его шансы на участие в следующем чемпионате мира в Катаре зависят от игры в Европе, и он хочет повысить их ради участия в турнире.
При этом в Мексике уверяют, что у «Толуки» будет документ, подписанный самим игроком или законным представителем игрока в Мексике. Клуб может сообщить об этом случае в ФИФА. Если они подтвердят этот факт, де Йонг рискует выплатить компенсацию за нарушение контракта.
«Севилья» приобрела де Йонга у ПСВ в 2019 году за € 12,5 млн. Прошлый сезон Люк провёл в аренде в «Барселоне». В составе каталонского клуба он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей.
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