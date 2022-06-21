Президент «Урала» заявил, что отказу от расширения лиги способствовали столичные клубы

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о решении не расширять Российскую Премьер-Лигу.
«К сожалению, голос футбольной провинции вновь не был услышан, своё решение продавили столичные клубы, которым расширение в силу ряда причин не интересно. Мы остаёмся при своём мнении. Увеличение числа участников РПЛ необходимо: в России достаточно качественных футболистов, способных играть в РПЛ, им нужно дать шанс. А болельщики в крупных городах страны достойны того, чтобы на своих стадионах регулярно видеть лучшие российские клубы. Без увеличения числа клубов в РПЛ развитие футбола в стране невозможно», — приводит слова Иванова официальный сайт ФК «Урал».
Напомним, голосование по вопросу расширения РПЛ с 16 до 18 команд с сезона-2023/2024 было инициировано уральским клубом. Оно состоялось в понедельник, 20 июня, в заочной форме. Большинство клубов лиги высказалось против расширения лиги.
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