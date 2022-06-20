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Клубы РПЛ выступили против расширения лиги

Клубы РПЛ выступили против расширения лиги
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В понедельник, 20 июня, состоялось общее собрание клубов Российской Премьер-Лиги в заочной форме. На голосование было вынесено предложение ФК «Урал» об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне-2023/2024. Большинство клубов выступили против расширения РПЛ, сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

Ранее президент ФК «Урал» Григорий Иванов заявил, что пока российские клубы не играют в еврокубках, надо играть в РПЛ с 18 командами.

Ранее стало известно, что Российская Премьер-Лига сохранит действующий формат в сезоне-2022/2023 – турнир пройдёт в два круга с участием 16 клубов. Стоит отметить, что клубы, выступившие против расширения РПЛ, поддержали идею создания в России нового турнира — Кубка лиги.

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