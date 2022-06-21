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«Вест Хэм» готов подписать Эриксена, который отказал «Манчестер Юнайтед»

«Вест Хэм» готов подписать Эриксена, который отказал «Манчестер Юнайтед»
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«Вест Хэм» заинтересован в подписании датского полузащитника Кристиана Эриксена, чей контракт с «Брентфордом» истёк по окончании сезона-2021/2022. Об этом сообщает West Ham Zone.

Ранее сообщалось, что 30-летний Эриксен, которым активно интересовался «Манчестер Юнайтед», отказался от этого перехода. Кристиан предпочитает остаться в «Брентфорде» или вернуться в лондонский «Тоттенхэм», за который выступал с 2013 по 2020 год.

Ранее Эриксен получил предложение о продлении контракта с «Брентфордом». Полузащитник стал игроком английского клуба в январе 2022 года на правах свободного агента. В 11 матчах за команду Кристиан забил гол и отдал четыре результативные передачи. Сообщалось, что Кристиан отклонил предложение о продлении соглашения.

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