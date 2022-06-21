ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с клубами из России до 2023 года

ФИФА опубликовала новое заявление, связанное с иностранными футболистами и тренерами, которые находятся на контрактах с клубами России и Украины.
«Иностранные игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года. Бюро советов ФИФА приняло решение продлить правила временного найма, установленные в Положении о статусе и переходе игроков (RSTP) с целью эффективной помощи игрокам, клубам и тренерам, пострадавших от ситуации на Украине.
В соответствии с положениями RSTP, утверждёнными Бюро Совета, если клубы, входящие в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) или Российский футбольный союз (РФС), не достигнут взаимного соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 30 июня 2022 г., и если иной договор не будет согласован в письменной форме, эти игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров со своими клубами до 30 июня 2023 года.
Эти положения дают игрокам и тренерам возможность тренироваться, играть и получать зарплату, защищая при этом украинские клубы и облегчая отъезд иностранных игроков и тренеров из России», — сказано в заявлении ФИФА на официальном сайте.
- 21 июня 2022
-
13:50
-
13:47
-
13:46
-
13:43
-
13:41
-
13:38
-
13:31
-
13:27
-
13:24
-
13:23
-
13:20
-
13:18
-
13:12
-
13:05
-
13:00
-
12:56
-
12:53
-
12:52
-
12:48
-
12:43
-
12:42
-
12:41
-
12:38
-
12:36
-
12:34
-
12:33
-
12:30
-
12:30
-
12:28
-
12:24
-
12:24
-
12:20
-
12:14
-
12:14
-
12:08