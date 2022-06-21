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ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с клубами из России до 2023 года

ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с клубами из России до 2023 года
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ФИФА опубликовала новое заявление, связанное с иностранными футболистами и тренерами, которые находятся на контрактах с клубами России и Украины.

«Иностранные игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года. Бюро советов ФИФА приняло решение продлить правила временного найма, установленные в Положении о статусе и переходе игроков (RSTP) с целью эффективной помощи игрокам, клубам и тренерам, пострадавших от ситуации на Украине.

В соответствии с положениями RSTP, утверждёнными Бюро Совета, если клубы, входящие в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) или Российский футбольный союз (РФС), не достигнут взаимного соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 30 июня 2022 г., и если иной договор не будет согласован в письменной форме, эти игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров со своими клубами до 30 июня 2023 года.

Эти положения дают игрокам и тренерам возможность тренироваться, играть и получать зарплату, защищая при этом украинские клубы и облегчая отъезд иностранных игроков и тренеров из России», — сказано в заявлении ФИФА на официальном сайте.

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Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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