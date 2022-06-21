«Ренн» хочет заменить ведущего защитника клуба, ушедшего в «Вест Хэм» игроком «Лиона»
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Защитник «Лиона» Джейсон Денайер попал в сферу интересов «Ренна». Французский клуб ищет замену для только, что пополнившего состав «Вест Хэма» Наифа Агера и рассчитывает заключить контракт с игроком сборной Бельгии. Об этом сообщает Footmercato.
Соглашение Джейсона Денайера с «Лионом» истекает 30 июня этого года и сообщается, что бельгийский игрок не будет продлевать трудовые отношения со своим нынешним клубом.
Сообщается, также, что главный тренер «Лиона» Петер Бос не рассчитывает на 26-летнего игрока обороны. Поэтому, переход в «Ренн» может стать хорошим вариантом продолжения карьеры центрального защитника. Однако отмечается, что в последние дни бельгиец перестал выходить на связь с «Ренном» и судьба сделки остаётся нерешённой.
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