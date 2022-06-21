Гендиректор «Зенита» жёстко высказался о решении ФИФА по легионерам РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение ФИФА предоставить возможность для иностранных футболистов и тренеров клубов РПЛ приостановить свои контракты до 2023 года.
«Я не видел решения ФИФА. В знаменитом произведении была цитата — грабёж это или ограбление. Моё отношение к этому категоричное. У многих игроков после этого периода контракты могут и закончиться. Не надо забывать, что клубы платили серьёзные трансферные суммы. Но про компенсации я ничего не слышал. Мы снова сталкиваемся, что, несмотря на записанные в ФИФА правилах о дискриминации, это игнорируется.
В прошлом сезоне никто из наших игроков не воспользовался такой возможностью. Надеюсь, в этот раз будет также. У Ловрена заканчивается контракт в 2023 году. Будем разговаривать с футболистами. У нас достаточно аргументов, чтобы игроки остались», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 21 июня 2022
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