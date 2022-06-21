Агент: может ли Кухта покинуть «Локомотив» после решения ФИФА? Пока без комментариев

Агент Милан Мартынович, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Яна Кухты ответил на вопрос, может ли его клиент покинуть «Локомотив» после решения ФИФА о разрешении иностранным игрокам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.



«Может ли Кухта покинуть «Локомотив» после решения ФИФА? Пока без комментариев», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, сегодня, 21 июня, ФИФА опубликовала заявление, в котором продлила разрешение иностранным игрокам из Российской Премьер-Лиги приостанавливать контракты со своими клубами до следующего лета. Ян Кухта перебрался в «Локомотив» в зимнее трансферное окно минувшего сезона, перейдя из чешской «Славии».