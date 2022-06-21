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Агент: может ли Кухта покинуть «Локомотив» после решения ФИФА? Пока без комментариев

Агент: может ли Кухта покинуть «Локомотив» после решения ФИФА? Пока без комментариев
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Агент Милан Мартынович, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Яна Кухты ответил на вопрос, может ли его клиент покинуть «Локомотив» после решения ФИФА о разрешении иностранным игрокам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.

«Может ли Кухта покинуть «Локомотив» после решения ФИФА? Пока без комментариев», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, сегодня, 21 июня, ФИФА опубликовала заявление, в котором продлила разрешение иностранным игрокам из Российской Премьер-Лиги приостанавливать контракты со своими клубами до следующего лета. Ян Кухта перебрался в «Локомотив» в зимнее трансферное окно минувшего сезона, перейдя из чешской «Славии».

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