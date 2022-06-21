Надежда Карпова: высказываюсь о ЛГБТ, чтобы люди избавлялись от предрассудков

Футболистка «Эспаньола» и уроженка Ярославля Надежда Карпова прокомментировала свой каминг-аут и гомофобные комментарии.
«Я долго готовилась к каминг-ауту. Мне было очень страшно, потому что, естественно, росла в гомофобной стране. Перед тем, как открыться, читала много информации. Знала, что придётся отбиваться от кучи вопросов.
Во-первых, отсутствует субординация. Во-вторых, явно есть недостаток в образовании. Для этого я и высказываюсь, чтобы люди избавлялись от предрассудков. Представители ЛГБТ всегда были, есть и будут. Важно нормализовать в обществе это понятие. Но пока мы замалчиваем его, подвергаем людей буллингу, высмеиваем, они страдают. Поймите, я, мы такие же, как и вы! Но мы вынуждены «жить в шкафу». Об ЛГБТ думают, как о чем-то грязном, содомии. Это полный бред! Такое негативное отношение навязали пропаганда и гомофобное общество. Очень хочу изменить это. Мы заслуживаем таких же прав, как и остальные», — приводит слова Карповой «Зеркало».
- 21 июня 2022
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