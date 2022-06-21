Каким будет новый «Спартак»? Первый гость в подкасте «Премьер-Лига несправедливости»

Представляем девятый, специальный выпуск подкаста «Чемпионата» про российский футбол. И впервые у нас гость! К Андрею Панкову и Мише Рождественскому присоединился Макс Никитин, автор телеграм-канала «КБ Телега». Разумеется, говорим про «Спартак», у которого лето получается традиционно насыщенным. Уход Паоло Ваноли, приход Гильермо Абаскаля, потеря Зелимхана Бакаева, потенциальная новая роль Леонида Федуна и, конечно же, скандал с матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Всё это подробно обсуждаем в новом видео.

Таймкоды:



0:00 — Всем привет, у нас гость!

0:41 — Ваноли. Почему ушёл, потеря ли это, что с ним будет дальше?

12:32 — Абаскаль. Кто это? Макс даже смотрел его матчи в Швейцарии!

21:51 — А насколько вообще состав «Спартака» подходит Абаскалю? Разбираемся.

31:09 — Бакаев. Предатель или нет? Что его ждёт в «Зените».

46:56 — Каттани. Мы знаем, как ему доказать свою крутость.

54:00 — Федун. Правда ли уходит и каким будет «Спартак» без него?

1:03:55 — Суперкубок! Как же здорово, что бойкота не будет.

1:15:09 — Прогноз на сезон «Спартака». Андрей — оптимист!