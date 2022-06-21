Салихамиджич — о Мане: гордимся, что смогли привезти в Мюнхен мировую звезду

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о прибытии нападающего «Ливерпуля» Садио Мане в Мюнхен.
«Первый день прошёл хорошо. Садио чувствует себя комфортно, рядом с ним его самые близкие друзья и агент. Мы счастливы и гордимся тем, что смогли привезти в Мюнхен такого великого игрока и мировую звезду», — приводит слова Салихмиджича Sky Germany.
Ранее появлялась информация о том, что английский и немецкий клубы согласовали трансфер Садио Мане за € 40 млн. Напомним, Садио Мане выступал за австрийский «Зальцбург» и «Саутгемптон», из которого в 2016 году перешёл в «Ливерпуль». За мерсисайдцев Мане в 269 встречах забил 120 голов и сделал 48 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона-2022/2023.
Садио Мане сыграл в футбол в родной деревне в Сенегале:
- 21 июня 2022
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