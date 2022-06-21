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Садио Мане был замечен в футболке «Баварии». Фото

Садио Мане был замечен в футболке «Баварии». Фото
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане был замечен в футболке мюнхенской «Баварии». Фотография сенегальца опубликована в соцсетях Sports Digitale.

Фото: Соцсети Sports Digitale.

Напомним, сегодня, 21 июня, 30-летний футболист проходит медицинское обследование перед переходом в «Баварию». Сообщалось, что, помимо обследования, сенегалец планирует посетить спортивные объекты мюнхенского клуба.

Ранее появлялась информация о том, что английский и немецкий клубы согласовали трансфер Садио Мане за € 40 млн. Напомним, Садио Мане выступал за австрийский «Зальцбург» и «Саутгемптон», из которого в 2016 году перешёл в «Ливерпуль». За мерсисайдцев Мане в 269 встречах забил 120 голов и сделал 48 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона-2022/2023.

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