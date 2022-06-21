Садио Мане был замечен в футболке «Баварии». Фото

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане был замечен в футболке мюнхенской «Баварии». Фотография сенегальца опубликована в соцсетях Sports Digitale.
Фото: Соцсети Sports Digitale.
Напомним, сегодня, 21 июня, 30-летний футболист проходит медицинское обследование перед переходом в «Баварию». Сообщалось, что, помимо обследования, сенегалец планирует посетить спортивные объекты мюнхенского клуба.
Ранее появлялась информация о том, что английский и немецкий клубы согласовали трансфер Садио Мане за € 40 млн. Напомним, Садио Мане выступал за австрийский «Зальцбург» и «Саутгемптон», из которого в 2016 году перешёл в «Ливерпуль». За мерсисайдцев Мане в 269 встречах забил 120 голов и сделал 48 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона-2022/2023.
- 21 июня 2022
-
16:54
-
16:50
-
16:43
-
16:42
-
16:31
-
16:30
-
16:21
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
16:06
-
16:05
-
15:59
-
15:57
-
15:50
-
15:49
-
15:47
-
15:43
-
15:32
-
15:29
-
15:21
-
15:19
-
15:10
-
15:07
-
15:06
-
15:05
-
15:03
-
15:01
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:51
-
14:43
-
14:39
-
14:37