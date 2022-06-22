У новой формы клуба «Хольштайн» из Киля на сезон-2022/2023 есть сходство с флагом Рейха

Немецкий клуб «Хольштайн» из Киля представил новую домашнюю форму клуба на сезон-2022/2023. Болельщики клуба увидели в дизайне новой формы очевидное сходство с флагом Рейха. Об этом сообщает Footyheadlines.
На футболке «Хольштайна» присутствуют три полосы тёмно-синего, белого и красного цветов. Издалека тёмно-синий цвет во время матчей будет выглядеть как чёрный.
Фото: footyheadlines.com
Сообщается, что клуб быстро отреагировал на сообщения фанатов о сходстве, которые они писали в социальных сетях.
«Спасибо за ваши отзывы о нашем новом комплекте. Вкусы всегда разные. Мы не только заметили положительные замечания, но и признаём всех критиков. Мы хотим уточнить, что мы против расизма в любой форме и против правого мышления. Цвета нашей футболки — синий, белый и красный: цвета Шлезвиг-Гольштейна (федеративная земля в Германии)», — говорится в заявлении клуба.
Посмотреть на другие формы клубов сезона-2022/2023 можно в этом материале:
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