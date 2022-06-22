ФНЛ объявила лучших игроков сезона-2021/2022

На президиуме Футбольной национальной лиги были утверждены лучшие игроки и лучший тренер по итогам сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба ФНЛ.
Лауреаты определялись по итогам голосования тренеров и капитанов команд.
Лучшим тренером сезона был признан Олег Василенко, выведший воронежский «Факел» в Премьер-Лигу со второго места. Лучшим игроком стал полузащитник московского «Торпедо» Мухаммад Султонов, забивший 15 мячей и отдавший 12 голевых передач, он же — лучший ассистент сезона. Лучшим бомбардиром с 22 голами стал нападающий воронежского «Факела» Максим Максимов.
Также были определены лауреаты на каждую из позиций. Лучшим вратарём стал Виталий Ботнарь («Торпедо»), защитником — Артём Мещанинов («Балтика» Калининград), полузащитником — Александр Зотов («Енисей» Красноярск), а нападающим — Максим Максимов («Факел»).
Помимо этого, были названы лауреаты ещё в нескольких номинациях: лучшим молодым футболистом был признан Владислав Шитов («Спартак-2» Москва), лучшим легионером — Джоэль Фамейе («Оренбург»), а открытием сезона — Андрей Окладников («Енисей»).
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 на повышение в Российскую Премьер-Лигу отправились «Торпедо», «Факел» и «Оренбург». В ФНЛ из РПЛ вылетели «Арсенал» Тула, «Рубин» Казань и «Уфа».
- 22 июня 2022
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