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Жемалетдинов получил травму на сборах «Локомотива»

Жемалетдинов получил травму на сборах «Локомотива»
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Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о повреждении, которое получил полузащитник Рифат Жемалетдинов.

«К сожалению, у Рифата Жемалетдинова подозрение на травму ахиллова сухожилия. Рифат получил повреждение на тренировке в ходе предсезонных сборов. В настоящий момент он проходит комплексное обследование, в результате которого будет установлен окончательный диагноз и конкретные сроки восстановления футболиста», — сказал Игорь Калюжный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Рифат является воспитанником футбольной школы московского «Локомотива». 4 июля 2016 года он подписал контракт с казанским «Рубином», но не задержался там надолго. 24 июня 2018 года полузащитник вернулся в «Локомотив». Он набрал 15 очков по системе гол+пас (девять голов и шесть передач) и стал самым результативным полузащитником в Российской Премьер-Лиге в ушедшем сезоне.

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