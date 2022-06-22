Людовик Жюли вошёл в тренерский штаб «Лиона»
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Бывший игрок «Лиона» Людовик Жюли стал новым тренером, отвечающим за работу с нападающими. Об этом информирует официальный сайт «Лиона».
«Для меня большая честь вернуться сюда, в «Лион». Это сильный шаг со стороны клуба — подумать обо мне и возложить на меня эту ответственность. Я буду стараться сохранить свою индивидуальность, усердно работая, уважая ценности клуба и всегда находясь в хорошем настроении. Мне не терпелось вернуться к работе, и я здесь, в том числе чтобы учиться», — приводит слова Жюли сайт «Лиона».
Людовик Жюли является воспитанником академии «Лиона». Нападающий провёл за этот французский клуб 131 матч в период с 1994 по 1998 год. За свою карьеру Жюли успел поиграть в таких клубах, как «Барселона», «Рома», «ПСЖ» и «Монако».
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