Опубликовано время начала матча между «Зенитом» и «Спартаком» в Суперкубке России

9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге «Зенит» и московский «Спартак» разыграют Суперкубок России по футболу. Встреча начнётся в 19:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза на официальном сайте.

Напомним, в минувшем сезоне-2021/2022 «Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» выиграл Кубок страны. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот предстоящего матча. Однако сегодня, 22 июня, клуб опубликовал обращение, где заявил, что примет участие в игре ради своих болельщиков.

В «Спартаке» шуткой ответили на вопрос о бойкоте матча за Суперкубок России. Видеоролик: