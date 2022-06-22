Вальверде прокомментировал слухи о его назначении на пост тренера «Атлетика»
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Испанский специалист Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи о назначении на пост главного тренера «Атлетика».
«Предложения, которые пришли ко мне, должны были быть привлекательными, сложными и стимулирующими. Нет сомнений, что предложение от «Атлетика» есть среди них», — цитирует специалиста Mundo Deportivo.
Напомним, бывший главный тренер «Атлетика» Марселино Гарсия покинул клуб по окончании сезона-2021/2022. В нём команда из Басконии заняла восьмое место в Ла Лиге и дошла до полуфинала Кубка Испании.
Также сообщалось, что клуб из Бильбао может возглавить Марсело Бьельса. Стоит отметить, что оба специалиста уже возглавляли эту команду в прошлом.
Какие футболисты Ла Лиги всю карьеру провели в одном клубе?
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