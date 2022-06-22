Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вальверде прокомментировал слухи о его назначении на пост тренера «Атлетика»

Вальверде прокомментировал слухи о его назначении на пост тренера «Атлетика»
Комментарии

Испанский специалист Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи о назначении на пост главного тренера «Атлетика».

«Предложения, которые пришли ко мне, должны были быть привлекательными, сложными и стимулирующими. Нет сомнений, что предложение от «Атлетика» есть среди них», — цитирует специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, бывший главный тренер «Атлетика» Марселино Гарсия покинул клуб по окончании сезона-2021/2022. В нём команда из Басконии заняла восьмое место в Ла Лиге и дошла до полуфинала Кубка Испании.

Также сообщалось, что клуб из Бильбао может возглавить Марсело Бьельса. Стоит отметить, что оба специалиста уже возглавляли эту команду в прошлом.

Какие футболисты Ла Лиги всю карьеру провели в одном клубе?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022