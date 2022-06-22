Альфред Шрёдер возглавил «Аякс»

Новым главным тренером «Аякса» стал 49-летний нидерландский специалист Альфред Шрёдер, который возглавлял бельгийский «Брюгге». Об этом сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

Стороны подписали контракт до 2024 года с опцией продления на один сезон. Шрёдер сменил Эрика тен Хага, который будет работать с «Манчестер Юнайтед».

Ранее в чемпионате Нидерландов он тренировал «Твенте», а также работал в Германии с «Хоффенхаймом». «Брюгге» Альфред принял в январе этого года, успев провести 19 матчей (14 побед, три ничьих, два поражения со средним показателем 2,37 очка за игру).



Шрёдер уже входил в тренерский штаб «Аякса» и помогал клубу в качестве ассистента тен Хага. При этом тандеме клуб добирался до полуфинала Лиги чемпионов, а также выигрывал внутренние трофеи.

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