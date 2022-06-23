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Вильмар Барриос вернулся в Санкт-Петербург и приступил к тренировкам «Зенита»

Вильмар Барриос вернулся в Санкт-Петербург и приступил к тренировкам «Зенита»
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прилетел в Россию. 28-летний колумбиец принял участие в тренировке клуба. Соответствующее видео пресс-служба «Зенита» разместила в своей социальной сети.

Ранее стало известно, что Вильмар Барриос рассматривает возможность воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить свой контракт с санкт-петербургским клубом на год. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, действующий контракт Барриоса с «Зенитом» истекает летом 2026 года. 28-летний колумбийский футболист выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года. В минувшем сезоне Вильмар Барриос провёл за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу, не отметившись забитыми голами.

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