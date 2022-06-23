Йокич: уверен, сам Чеферин не хотел отстранять Россию. Это было решение Запада

Бывший футболист «Уфы» Боян Йокич поделился мнением об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований.
«Мне приходило письмо из страны, что я могу покинуть «Уфу». У нас в Словении нормальное отношение к русским, много ваших людей живут в нашей стране. Поэтому я даже не подумал уходить. Во-первых, у меня был контракт, во-вторых, я очень хотел помочь команде. Я не представлял, как уйти в середине сезона. Когда нас спросили, что мы думаем, я сразу сказал, что мы остаёмся и играем дальше. И никаких претензий из Словении я не получал по поводу того, что остался в России. В последние годы мы стали близкими друг для друга странами. Думаю, политику и спорт не надо мешать.
За один год всё не сломается, а в более долгую дисквалификацию не хочу верить. Жаль, что так получилось. Уверен, сам Александер Чеферин не хотел отстранять Россию. В УЕФА есть много людей, которые решают вместе с Чеферином. Чеферин – это человек, у которого всегда были хорошие отношения с Россией, он ведь тоже словенец. А отстранение России – это решение Запада, а не просто одного президента УЕФА. Думаю, он не хотел, чтобы такое случилось с российским футболом», — цитирует Йокича Metaratings.
- 23 июня 2022
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