Раконьяц: не боюсь конкуренции в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Марко Раконьяц рассказал о трудностях адаптации в московском клубе.

«До приезда в Россию о многих игроках «Локомотива» слышал, но лично ни с кем знаком не был. А после приезда познакомился в первую очередь с Тином Едваем. Он мне очень помогает на первых порах в России. Сначала я приехал на 15 дней для прохождения медосмотра и знакомства с командой. Был воодушевлён буквально всем, что увидел. Сделаю всё, чтобы оправдать ожидания клуба в отношении меня.

Уже успел пообщаться с тренерским штабом. Я знаю английский, хуже говорю, но всё понимаю, поэтому с тренерами общаться получается, всё в порядке. Я думаю, нет причин бояться конкуренции, потому что хорошая конкуренция на пользу и мне, и нападающим, которые играют в клубе наряду со мной. И это дополнительная мотивация для того, чтобы доказать и показать, что я умею. Поэтому нет, точно не боюсь», — цитирует Раконьяца пресс-служба красно-зелёных.