Раконьяц: не боюсь конкуренции в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Марко Раконьяц рассказал о трудностях адаптации в московском клубе.
«До приезда в Россию о многих игроках «Локомотива» слышал, но лично ни с кем знаком не был. А после приезда познакомился в первую очередь с Тином Едваем. Он мне очень помогает на первых порах в России. Сначала я приехал на 15 дней для прохождения медосмотра и знакомства с командой. Был воодушевлён буквально всем, что увидел. Сделаю всё, чтобы оправдать ожидания клуба в отношении меня.
Уже успел пообщаться с тренерским штабом. Я знаю английский, хуже говорю, но всё понимаю, поэтому с тренерами общаться получается, всё в порядке. Я думаю, нет причин бояться конкуренции, потому что хорошая конкуренция на пользу и мне, и нападающим, которые играют в клубе наряду со мной. И это дополнительная мотивация для того, чтобы доказать и показать, что я умею. Поэтому нет, точно не боюсь», — цитирует Раконьяца пресс-служба красно-зелёных.
- 23 июня 2022
-
19:01
-
18:54
-
18:52
-
18:48
-
18:45
-
18:37
-
18:30
-
18:18
-
18:14
-
17:57
-
17:52
-
17:44
-
17:37
-
17:34
-
17:31
-
17:28
-
17:15
-
17:10
-
17:05
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:47
-
16:45
-
16:45
-
16:44
-
16:43
-
16:42
-
16:41
-
16:40
-
16:31
-
16:24
-
16:14
-
16:08
-
16:06