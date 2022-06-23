Салихова — о Зиньковском в «Спартаке»: последний раз так радовались возвращению Промеса

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

«Давно не было, чтобы болельщики так ждали объявления о переходе игрока. Последний раз так сильно радовались возвращению Промеса. Хорошо, что у нас в основе теперь два Антона. Надеюсь, новые атакующие связки принесут много голов», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Контракт красно-белых с экс-футболистом «Крыльев Советов» рассчитан до 31 мая 2027 года. Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договорённости с самарцами хавбек уже присоединился к «Спартаку» на сборе в Тарасовке.



Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач. Самарский клуб в минувшем сезоне занял восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» финишировал на 10-й строчке, а также стал обладателем Кубка России.