Романо: Поль Погба продолжит карьеру в «Ювентусе»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба перейдёт в туринский «Ювентус», сообщает в соцсетях журналист Фабрицио Романо.



По информации источника, стороны договорились об условиях сотрудничества. Сделка будет официально оформлена в июле. Погба прибудет в Италию через две недели.



Ранее сообщалось, что медицинский осмотр француза для перехода в «Ювентус» должен пройти с 5 по 8 июля. Отметим, что 29-летний футболист уже выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год.



Напомним, Поль Погба после истечения контракта с «Манчестер Юнайтед» покинул клуб на правах свободного агента. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость французского футболиста составляет € 48 млн.



В минувшем сезоне Погба сыграл в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал девять результативных передач.

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