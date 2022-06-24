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Защитник ЦСКА Фукс проходит в Бразилии восстановление после травмы

Защитник ЦСКА Фукс проходит в Бразилии восстановление после травмы
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Защитник ЦСКА Бруно Фукс проходит в Бразилии восстановление после повреждения, сообщает официальный сайт армейцев.

Отмечается, что у футболиста выявлено воспаление одного из сухожилий. В данный момент проходит реабилитация бразильца, которая займёт от трёх до четырёх недель. Восстановление будет идти на родине защитника – в Бразилии.

Ранее появилась информация о том, что футболист недоволен ситуацией в России и хочет вернуться домой. Фукс может перейти в «Интернасьонал», из которого он перебрался в ЦСКА.

Фукс выступает за армейский клуб с августа 2020 года. Контракт бразильца с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.

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