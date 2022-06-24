Тренер Польши: Крыховяк сказал, что после периода подготовки будет играть в хорошем клубе

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич высказался о будущем полузащитника Гжегожа Крыховяка в «Краснодаре».



«Думаю, Крыховяк примет такое решение, которое пойдёт на пользу и ему, и сборной. Он может покинуть Россию, ему не нужно разрешение клуба, но помните, что на кону стоят большие деньги. Гжегож в курсе всего этого, я разговаривал с ним после матча с Нидерландами. Он сказал, чтобы я не волновался, потому что он сделает всё, чтобы всё было хорошо. Что он пройдёт подготовительный период и будет играть в хорошем клубе», — цитирует Михневича Sport.pl со ссылкой на польское ТВ.



Напомним, Крыховяк с лета 2021 года является игроком «Краснодара», куда перешёл из «Локомотива». Вторую часть сезона-2021/2022 поляк провёл в аренде в греческом АЕКе, приостановив свой контракт с «быками» с разрешения ФИФА.



Отметим, что 21 июня Международная футбольная федерация продлила до лета 2023 года разрешение иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с клубами РПЛ.

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