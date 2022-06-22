Источник: Крыховяка предложили «Галатасараю»
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Агенты полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка предложили услуги польского футболиста турецкому «Галатасараю». Об этом сообщает Metaratings.
По сведениям источника, «Галатасарай» примет решение по 32-летнему Крыховяку после подписания нового главного тренера. Напомним, вторую часть сезона-2021/2022 Гжегож отыграл в греческом АЕКе, приостановив свой контракт с российским клубом по правилам ФИФА.
Крыховяк стал игроком «Краснодара» летом 2021 года, перейдя из «Локомотива». В 15 матчах за команду полузащитник забил пять голов и отдал две результативные передачи. Со второй игры за «Краснодар» Крыховяк выходил с капитанской повязкой.
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