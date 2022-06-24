Вирц продлил контракт с «Байером» до 2027 года

Нападающий леверкузенского «Байера» Флориан Вирц продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «фармацевтов».



Новое соглашение между сторонами будет действовать до конца июня 2027 года.



Полузащитник стал футболистом «Байера» в 2020 году, перейдя из «Кёльна» за € 200 тыс. В нынешнем сезоне немецкий футболист забил 10 голов и отдал 16 голевых передач в 35 матчах во всех турнирах. Предыдущее соглашение Вирца с «Байером» истекало в 2026 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 70 млн.

Футболист выступал за сборные Германии до 15, до 16, до 17 лет и до 21 года. 2 сентября 2021 года Флориан дебютировал в составе главной сборной Германии в матче со сборной Лихтенштейна. Также хавбек является победителем чемпионата Европы до 21 года — титул он завоевал в 2021 году.