Р. Билялетдинов: в 2018 Россия у Саудовской Аравии 5:0 уже выигрывала. Сыграем ещё раз!

Российский специалист Ринат Билялетдинов высказал своё мнение о потенциальной товарищеской встрече сборной России с национальной командой Саудовской Аравии. Он вспомнил матч на чемпионате мира – 2018, в рамках которого российские футболисты переиграли соперника со счётом 5:0.
«Договорятся — пусть играют. Что оценивать Саудовскую Аравию? Мы с ними играли в 2018 году, это совсем другая команда. Играли стартовый матч, 5:0 выиграли. Сыграем ещё раз! Товарищеский матч и хорошо. Какая команда будет, такая и будет», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил информацию, что Российский футбольный союз занимается подготовкой потенциальной товарищеской игры. На данный момент ситуация находится на стадии переговоров.
- 24 июня 2022
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