Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Р. Билялетдинов: в 2018 Россия у Саудовской Аравии 5:0 уже выигрывала. Сыграем ещё раз!

Р. Билялетдинов: в 2018 Россия у Саудовской Аравии 5:0 уже выигрывала. Сыграем ещё раз!
Комментарии

Российский специалист Ринат Билялетдинов высказал своё мнение о потенциальной товарищеской встрече сборной России с национальной командой Саудовской Аравии. Он вспомнил матч на чемпионате мира – 2018, в рамках которого российские футболисты переиграли соперника со счётом 5:0.

«Договорятся — пусть играют. Что оценивать Саудовскую Аравию? Мы с ними играли в 2018 году, это совсем другая команда. Играли стартовый матч, 5:0 выиграли. Сыграем ещё раз! Товарищеский матч и хорошо. Какая команда будет, такая и будет», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил информацию, что Российский футбольный союз занимается подготовкой потенциальной товарищеской игры. На данный момент ситуация находится на стадии переговоров.

Новость по теме
Экс-президент РФС оценил желание сборной России сыграть осенью против Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022